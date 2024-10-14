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Камоцци: У меня большие сомнения по трансферу Глебова в «Спартак»

14 Октября 2024 • 21:21 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
19.10 16:30

Итальянский менеджер Франко Камоцци поделился комментарием о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в «Спартак».

«Я был уверен, что в прошлом Глебов был бы очень полезен для «Спартака», а сейчас по этому трансферу в «Спартак» у меня большие сомнения», — приводит слова Камоцци Metaratings.

В нынешнем сезоне 24-летний Глебов появился на поле в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых забил один мяч.

Действующий трудовой договор полузащитника с «Ростовом» рассчитан до июня 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость россиянина составляет восемь миллионов евро.

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Спартак Москва Ростов Данил Глебов Франко Камоцци ещё теги

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