Камоцци: У меня большие сомнения по трансферу Глебова в «Спартак»

Итальянский менеджер Франко Камоцци поделился комментарием о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в «Спартак».

«Я был уверен, что в прошлом Глебов был бы очень полезен для «Спартака», а сейчас по этому трансферу в «Спартак» у меня большие сомнения», — приводит слова Камоцци Metaratings.

В нынешнем сезоне 24-летний Глебов появился на поле в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых забил один мяч.

Действующий трудовой договор полузащитника с «Ростовом» рассчитан до июня 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость россиянина составляет восемь миллионов евро.