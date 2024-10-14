В «Локомотиве» ждут Гилерме в случае завершения голкипером карьеры

В московском «Локомотиве» готовы предложить должность голкиперу Маринато Гилерме, если тот примет решение завершить карьеру. Об этом сказал сам футболист.

«Пока нет конкретных предложений, но мне сказали, что, если я завершу карьеру, они меня ждут, и мы будем обсуждать мою возможную будущую должность в клубе», - говорит Гилерме для телеканала «Матч Премьер».

Ранее Гилерме рассказал, что период без футбола дал ему больше времени и возможностей быть рядом с семьёй. Напомним, что ныне свободному вратарю в декабре исполнится уже 39 лет. Покинул «Локомотив» известный вратарь прошедшим летом после многих лет в клубе.