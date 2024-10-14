«Спартак» будет счастлив, если попадёт в тройку» — Заварзин

Футбольный функционер Юрий Заварзин высказался о перспективах «Спартака» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

— «Спартак» будет счастлив, если попадет в тройку по итогам сезона. Состав подобран, как надо. Если тренеров менять не будут, то займут место в топ-3, — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Специалист считает, что в этом сезоне всем командам РПЛ стоит забыть о чемпионском титуле, так как «Зенит» будет праздновать свое столетие.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 19 очков. Отставание от лидера составляет восемь баллов.