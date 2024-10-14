Гилерме рассказал, как проводит время без футбола

Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме высказался о своём периоде без клуба. Он покинул «Локо» прошедшим летом, став свободным агентом.

«Сейчас больше времени провожу с семьей, потому что футбольная жизнь этого не позволяет: постоянные перелеты, тренировки. Постоянно быть дома непривычно», - делится Гилерме с телеканалом «Матч ТВ».

Как добавил футболист, ему в последнее время понравились такие виды спорта, как теннис и падел.

«Если сидеть дома – сойдёшь с ума», - говорит Гилерме.

Ранее сам Гилерме сообщал, что, скорее всего, завершит свою карьеру. В декабре голкиперу исполнится 39 лет.