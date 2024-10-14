Борис Игнатьев: Пиняев пока не является большим игроком

Известный тренер Борис Игнатьев поделился комментарием о вингере московского «Локомотива» Сергее Пиняеве.

По мнению Игнатьева, в нынешнем сезоне Пиняев хорошо себя проявляет, как и вся атака «железнодорожников».

— Пиняев еще формируется в большого игрока, но таковым пока не является. Не будем забывать, что он еще довольно молодой, — приводит слова Игнатьева портал «РБ Спорт».

В текущей кампании 19-летний Пиняев появился на поле в 14 встречах с учетом всех турниров, пять раз поразил ворота соперников и сделал три ассиста.

По итогам 11 туров «Локомотив» занимает второе место в РПЛ, набрав 27 очков.