Жирков оценил вероятность чемпионства «Зенита» в 99,9%

Экс-игрок «Зенита» Юрий Жирков поделился комментарием о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Я остаюсь при своем мнении: вероятность чемпионства «Зенита» — 99,9%. А что поменялось? Две-три игры может «Зенит» проиграть, но другие команды тоже теряют очки», — цитирует Жиркова портал «РБ Спорт».

По итогам 11 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «сине-бело-голубых» 26 набранных очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет всего один балл.

В ближайшем туре подопечные Сергея Семака встретятся в гостях с тольяттинским «Акроном».