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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жирков оценил вероятность чемпионства «Зенита» в 99,9%

14 Октября 2024 • 20:31 Комментировать
Акрон
...
Зенит
18.10 18:00

Экс-игрок «Зенита» Юрий Жирков поделился комментарием о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Я остаюсь при своем мнении: вероятность чемпионства «Зенита» — 99,9%. А что поменялось? Две-три игры может «Зенит» проиграть, но другие команды тоже теряют очки», — цитирует Жиркова портал «РБ Спорт».

По итогам 11 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «сине-бело-голубых» 26 набранных очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет всего один балл.

В ближайшем туре подопечные Сергея Семака встретятся в гостях с тольяттинским «Акроном».

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Евро-Футбол.Ру,
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