Агент: «Спартак» предлагал Кордобе астрономические цифры

Известный агент Тимур Гурцкая поделился информацией о несостоявшемся переходе форварда «Краснодара» Джона Кордобы в «Спартак».

Агент признался, что видел те цифры, которые «Спартак» давал Кордобе, – они были астрономическими.

«Какие? Я не могу сейчас это сказать, потому что обещал. Больше 4 млн в год? Да, больше», — заявил Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Гурцкая добавил, что окружение Кордобы решило отложить переговоры до зимы, так как зимой до конца контракта игрока останется всего полгода, и его агенты смогут получить более выгодную комиссию.

В этом сезоне 31-летний Кордоба принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и стал автором четырех результативных передач.