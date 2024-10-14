Агент: «Спартак» предлагал Кордобе астрономические цифры

Известный агент Тимур Гурцкая поделился информацией о несостоявшемся переходе форварда «Краснодара» Джона Кордобы в «Спартак».
Агент признался, что видел те цифры, которые «Спартак» давал Кордобе, – они были астрономическими.
«Какие? Я не могу сейчас это сказать, потому что обещал. Больше 4 млн в год? Да, больше», — заявил Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
Гурцкая добавил, что окружение Кордобы решило отложить переговоры до зимы, так как зимой до конца контракта игрока останется всего полгода, и его агенты смогут получить более выгодную комиссию.
В этом сезоне 31-летний Кордоба принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и стал автором четырех результативных передач.
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