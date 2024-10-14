В «Химках» отреагировали на новость о задержке зарплат

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов отреагировал на новость о том, что в подмосковном клубе задерживают зарплаты. Ранее сообщалось, что срок задержки составляет порядка трёх месяцев.

«Если кто-то что-то пишет, то почему мы должны на это отвечать? Какую-то чушь несёт тот, кто это написал», - цитирует Садыгова «Чемпионат».

Напомним, что «Химки» в текущем сезоне – одни из аутсайдеров РПЛ. Коллектив набрал всего восемь очков. За 11 туров у подмосковного клуба в активе лишь одна победа, над казанским «Рубином» в рамках выездной встречи. Главным тренером «Химок» является испанец Франк Артига.

«Химки» по несколько месяцев задерживают зарплаты