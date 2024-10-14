Подмосковные «Химки» по несколько месяцев задерживают заработную плату и премиальные игрокам.

По информации Legalbet со ссылкой на свои источники, срок задержек составляет порядка трёх месяцев.

При этом, игроки «Химок» получают 300 тыс. руб. качестве бонусов за каждую победу в РПЛ. Половину суммы игроки получают сразу, а остаток они смогут заработать в конце сезона, если сохранят прописку в лиге.

На данный момент у «Химок» 13-е место таблицы и лишь восемь очков, отрыв от зоны вылета крошечный – всего один балл. За 11 туров коллектив победил лишь один раз, в игре в гостях против казанского «Рубина» летом.