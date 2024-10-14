Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение в «Оренбург» главным тренером Слишковича после ухода с этого поста Давида Деограсии.

- «Оренбург» – это не «Спартак», который, как мы знаем, «народная команда» с финансами «Лукойла» и всем остальным. «Оренбург» финансирует не сам «Газпром», а его дочка. И туда попроще, конечно, войти новому тренеру, чем в «Спартак». У Слишковича может в «Оренбурге» получиться. Мне что понравилось: когда он в «Спартаке» дорабатывал, особо много не разговаривал, не обижался ни на кого. Он спокойно делал своё дело.

Деограсия же летом вал согласие на продажу лучшего на тот момент игрока «Оренбурга» – Веры. Это в «Химках» он никакой стал, а тогда в нормальном состоянии был. Ещё ряд ведущих футболистов покинули «Оренбург» – в том числе Воробьёв. И Деограсия не особо пытался их сохранить в команде. Надеяться на удачное выступление «Оренбурга» в этом сезоне было утопией. Ещё в конце прошлого чемпионата команда находилась в шатающемся положении.

Слишкович знает русский язык, его менталитет близок к нашему, он не испанец. Деограсия работал столько лет в академии «Оренбурга», а знание русского языка у него не появилось. Поверьте мне, если тренер говорит на родном языке большинства футболистов команды, это большое дело, и так должно быть. Почему серьёзные результаты у английских клубов? Да потому что тренер может устроиться туда на работу только в том случае, если он знает английский язык. Я думаю, в исанском, итальянском и немецком чемпионатах тоже нет никаких переводчиков. Наш чемпионат достаточно интересный, но он был бы ещё, если бы в каждом клубе не требовалось, грубо говоря, по 50 переводчиков, – отметил Стипиди.

В 11 турах чемпионата России «Оренбург» набрал 7 очков и занимает 15-е место.