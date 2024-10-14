Алдонин: «Очень хорошо, что Файзуллаев прибавляет разгар сезона»

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на признание вингера Аббосбека Файзуллаева лучшим игроком столичного клуба по итогам сентября.

Ранее об этом сообщила пресс-служба «армейского» коллектива.

«Очень хорошо, что Аббос прибавляет, особенно в разгар сезона, когда в каждом матче надо набирать очки», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Файзуллаев появился на поле в 13 встречах во всех турнирах, в которых дважды поразил ворота соперников и стал автором пяти результативных передач.

Ближайший матч ЦСКА состоится 19 октября против махачкалинского «Динамо». Игра должна будет стартовать в 19:00 по мск.