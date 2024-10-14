Камоцци объяснил, что привело к уходу Соболева из «Спартака»

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о причинах ухода из «Спартака» нападающего Александра Соболева.

По мнению специалиста, с самого прихода ямайский форвард Шамар Николсон не соответствует уровню «Спартака», это средний футболист, который был куплен за большие деньги.

«А покупка Николсона за необоснованную сумму денег постепенно привела к уходу Соболева из «Спартака», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, в летнее трансферное окно Соболев покинул «Спартак» и присоединился к «Зениту».

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Зенит» идет на третьей позиции, имея в копилке 26 баллов.