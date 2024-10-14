Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о гонке лидеров РПЛ.

- Какие главные выводы по итогам первой трети чемпионата вы сделали для себя?

- Все более-менее предсказуемо. Шестерка самых сильных наших команд находится наверху. Хотя есть небольшой отрыв от ЦСКА и «Спартака», но это всего два – три неудачных матча и отрыв сократится. Судя по тому, как стартовал «Зенит», шансов у соперников было мало, но травмы Вендела и Глушенкова свели на нет усилия питерцев. Этим тут же воспользовались «Краснодар» и «Локомотив».

- «Краснодар» ушел на перерыв на первом месте. Он по делу возглавляет сейчас таблицу?

- У этой команды перед сезоном было не так много потерь: ушли Сафонов и Алонсо. Их достойно заменили. Хотя в начале сезона они никак не могли раскочегариться. А потом Кордоба и Сперцян набрали форму, и команда включилась в борьбу. Тем более что ошибок в обороне мы не видим. «Локомотив» также смог воспользоваться ошибками «Зенита».

- Можно ли сказать, что команду тащит Кордоба, которого признали лучшим игроком клуба в сентябре?

- Он набрал форму. А от лидера всегда зависит игра. Эту же картину мы видим в «Зените». Питерцы теряют очки после травм Глушенкова и Вендела.

- «Локомотив» никто не записывал в фавориты, потому что из команды ушло много опытных футболистов, но он также сумел обойти «Зенит». Это стало сюрпризом?

- У них и в том году был хороший состав. Была проблема с центральным защитником. Они никак не моги все это стабилизировать, поэтому были постоянные привозы. А потом ушли лидеры и этим сумели воспользоваться Батраков и другие ребята. Команда перестроила игру, больше доверия получили молодые ребята. Батраков вообще отлично себя проявляет.

- За счет чего «железнодорожники» так высоко поднялись?

- В начале сезона команда строила тактику игры, при которой приоритет отдавался атаке. В обороне были проблемы. Но потом они разрешились, что очень важно. «Динамо», например, никак не может с этим разобраться.

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- Какие проблемы видите у «Зенита», который потерял лидерство?

- Это травмы двух ведущих игроков. Пришлось перестраиваться и использовать непонятные схемы с тремя нападающими, которые не стали работать. Семак просто не смог встраивать трех форвардов в игру команды. Соболев, Гондоу и тем более Кассьерра не могут разыгрывать мяч. Последнего использовали не по назначению. Он стал отходить куда-то во фланг. Зачем это было делать, когда есть профильные футболисты? Семак попробовал эту схему, понятно, что она оказалась нерабочей. Отсюда такой результат. Команда начала терять очки, а потом и лидерство. Ни Вендел, ни Клаудиньо сейчас не показывают своих истинных возможностей. Клаудиньо вообще проиграл конкуренцию Глушенкову. Он начал нервничать, возмущаться. Его заставляют обороняться больше, чем атаковать.

- Как думаете, надолго «Зенит» упустил первую строчку?

- Эта пауза пойдет питерцам на пользу. Лидеры придут в себя, и мы увидим прежний «Зенит». Он вскоре вернется на первую строчку. Если, конечно, Семак не будет мудрить со своими схемами.

Елена Григорьевская