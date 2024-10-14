Илич: «Я не подал бы в отставку в случае поражения от «Акрона»

Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич заявил, что не подал бы в отставку после матча нижегородцев с «Акроном» (2:2) в рамках 11 тура Российской премьер-лиги.

«Не читаю российские СМИ, не подал бы в отставку. Мне всё равно, что про меня пишут. Кто‑то на пресс‑конференции после матча в Самаре сказал мне, что меня хотят уволить. Даже не знаю, что произошло бы, если бы мы выиграли этот матч», - цитирует Илича телеканал «Матч ТВ».

Как добавил Илич, его увольнение останется на совести руководства клуба.

Напомним, что заменил специалисту на посту белорусский тренер Виктор Ганчаренко. При нём свой первый официальный матч нижегородский клуб сыграет в грядущие выходные против «Ростова».