Тихонов: «Думаю, что конкуренция в РПЛ будет здоровой»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился комментарием о чемпионской борьбе в Российской премьер-лиге.

— «Зениту» непросто. Посмотрите на «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Динамо». Я думаю, что конкуренция в РПЛ будет здоровой, — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

По итогам 11 туров лидером чемпионата России является «Краснодар», набрав 27 очков. Такое же количество баллов у идущего на второй позиции «Локомотива». «Зенит» занимает третье место, имея на счету 26 баллов.

Возобновление РПЛ после паузу на международные матчи состоится в пятницу, 18 октября. В этот день «Акрон» сыграет с «Зенитом», а «Ахмат» встретится с «Факелом».