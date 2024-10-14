Соболева разбанили на Twitch

Нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева разбанили на стриминговом сервисе Twitch. Об этом футболист рассказал в своем телеграм-канале.

Напомним, в августе аккаунт 27-летнего Соболева был заблокирован из-за того, что его сын во время стрима оскорбил футбольный клуб «Зенит». На тот момент форвард был игроком московского «Спартака».

В составе «сине-бело-голубых» Соболев появился на поле в шести матчах, в которых отметился одним забитым мячом и сделал одну результативную передачу.

Трудовой договор нападающего с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.