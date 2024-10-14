«Никогда не отдаёт назад»: Горшков назвал главное качество Глушенкова

Защитник «Зенита» Юрий Горшков назвал главное качество своего одноклубника Максима Глушенкова.

«Как по мне, главное его качество — постоянная нацеленность на ворота. Он почти никогда не отдаёт передачи назад. Всегда кратчайший путь до ворот ищет», - делится Горшков с Legalbet.

Напомним, что Глушенков на данный момент травмирован. Всего в рамках текущего сезона у Максима девять голов в 10 матчах за «Зенит», их он оформил в первые месяцы сезона. Также у него один ассист.

В «Зените» Глушенков оказался после перехода из «Локомотива» прошедшим летом. В прошлом сезоне РПЛ он стал лучшим ассистентом лиги.