Медведев: «Футбол в России был, есть и будет»

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, сообщил о том, что у клуба нет проблем с поиском соперников для товарищеских матчей во время пауз на игры сборных.

«У нас хороший выбор соперников на мартовскую паузу. Игрокам важно поддерживать тонус, когда 12-14 дней нет матчей чемпионата или кубка. Мне кажется, что международные матчи позволяют показать, что футбол в России был, есть и будет», - цитирует Медведева Metaratings.

Напомним, что в субботу «Зенит» проводил товарищеский матч против «Войводины». Команда Сергея Семака порадовала своих болельщиков крупной победой со счётом 4:1.

На текущий момент «Зенит» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Краснодара» и «Локомотива» питерская команда отстаёт на один зачётный балл.