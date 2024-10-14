В «Ахмате» высказались о состоянии травмированного Бериши

В грозненском «Ахмате» рассказали о состоянии травмированного лидера клуба, Бернарда Бериши. А также сербского защитника Мирослава Богосаваца и форварда Фелиппе Кардосо.

«Беришу и Богосаваца увидим на поле только после зимы. Кардосо должен приступить к тренировкам в ближайшие дни», - рассказал «Чемпионату» спортдир клуба Руслан Газзаев.

Напомним, что «Ахмат» сейчас – один из главных аутсайдеров РПЛ. У клуба в активе лишь шесть очков и последнее, 16-е место турнирной таблицы первенства. Возглавляет команду Сергей Ташуев, сменивший по ходу сезона Магомеда Адиева.