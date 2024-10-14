Вингер московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим игроком команды по итогам сентября. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «армейцев».

За игрока сборной Узбекистана проголосовало 53 процента болельщиков.

В прошедшем месяце 21-летний Файзуллаев появился на поле в четырех матчах во всех турнирах, отметился одним голом и оформил три ассиста.

После 11 туров ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 20 набранных очков.

В ближайшем туре подопечные Марко Николича встретятся в гостях с махачкалинским «Динамо». Игра пройдет 19 октября и начнется в 19:00 по мск.