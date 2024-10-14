В ЦСКА высказались о травме Файзуллаева

Кирилл Брейдо, который в ЦСКА возглавляет службу коммуникаций, дал комментарий по поводу проблем со здоровьем у полузащитника Аббосбека Файзуллаева. Сообщалось, что 21-летний футболист получил повреждение на тренировке.

«С Аббосом Файзуллаевым мы на связи, буквально только что с футболистом общался Эдуард Безуглов. У Аббоса достаточно болезненный ушиб, но сегодня чувствует себя гораздо лучше», - написал Брейдо в телеграм-канале.

Со слов врача Безуглова Брейдо отметил, что никаких опасений по Файзуллаеву нет. Полученный ушиб в ЦСКА назвали «рабочим процессом».

На текущий момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Марко Николича смогла набрать 20 очков в одиннадцати турах.