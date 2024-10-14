Вьештица считает увольнение Илича из «Пари НН» ошибкой

Экс-защитник «Зенита» Милан Вьештица полагает, что руководство «Пари НН» совершило ошибку, уволив Сашу Илича.

«Илич — легенда сербского футбола. Его зря поменяли, хороший тренер. В любой команде нужно время, но Илич очень близкий мне человек, поэтому не сомневаюсь, что у него все наладится», - делится Вьештица с Metaratings.

Напомним, что на прошлой неделе серба во главе команды «Пари НН» заменил известный белорусский тренер Виктор Ганчаренко.

При Иличе «Пари НН» остановился в турнирной таблице чемпионата России на 12 месте, у клуба 11 очков. Первый матч при Ганчаренко «горожане» проведут 19 октября в субботу против «Ростова».