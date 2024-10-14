Андрей Мостовой сравнил Карпина и Черчесова

Атакующий полузащитник сборной России Андрей Мостовой сравнил двух тренеров – Валерия Карпина и Станислава Черчесова. Карпин работает с российской национальной командой сейчас, а Черчесов возглавлял её раньше.

По словам Мостового, Карпина и Черчесова объединяет то, что речь идёт о двух сильных личностях со своим подходом.

«Они оба уверены в себе, в том, что они делают. Совершенно разные команды. Георгиевич очень сильно отличается от всех тренеров в том плане, что нужно выходить из обороны через пас. Он пожёстче именно в плане профессиональной дисциплины», - цитирует Мостового «РИА Новости».

Отметим, что под руководством Станислава Черчесова сборная России в 2018 году доходила до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира.