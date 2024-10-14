​Головин: «Тренер «Монако» спрашивал про моё отношение к отстранению России»

Российский нападающий «Монако» Александр Головин рассказал о том, что руководство клуба спрашивало его об отношении к отстранению России из международных спортивных турниров, в том числе, разумеется, футбольных. Напомним, что сборная России лишена права участвовать в мировых форумах в силу политических причин:

- В «Монако» это как-то даже не обсуждали. Наверное, только с тренером об этом разговаривал. Он просто меня спрашивал, как я к этому отношусь, негативит ли это меня, расстраивает ли? - цитирует слова игрока «Известия».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года, ранее футболист защищал цвета ЦСКА.