Смородская назвала две причины снижения интереса к футболу в России

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента в «Локомотиве», высказалась на тему интереса к российскому футболу. По словам Смородской, она не хочет верить в то, что интерес снижается.

«К сожалению, интерес к российскому футболу падает. Мне не хочется в это верить и признавать как болельщице. Во многом это связано с паспортом болельщика и отсутствием международных матчей. Это не идёт на пользу нашему футболу», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Смородская считает, что повысить уровень интереса к российскому футболу может увеличение количества трансляций на федеральном канале.

Напомним, что ранее снижение интереса к российскому футболу фиксировал опрос ВЦИОМ.