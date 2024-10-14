«Пьянич ещё покажет, какой он мастер» — Дивеев

Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев поделился комментарием об игре новичка команды Миралема Пьянича.

«Пьянич — профессионал, видно его уровень, чувствуется видение поля. Думаю, Пьянич еще покажет всем, какой он мастер», — приводит слова Дивеева портал «РБ Спорт».

Напомним, 34-летний босниец присоединился к ЦСКА в конце сентября. Трудовой договор игрока с российским клубом рассчитан на один сезон с возможностью продления.

В составе «армейской» команды Пьянич принял участие в двух матчах в рамках РПЛ и Кубка России, в которых не записал на свой счет ни одного результативного действия.