Дмитриев: «Не было причин увольнять Осинькина»

Вингер «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев высказался о решении оставить Игоря Осинькина на посту главного тренера команды.

Футболист признался, что у него были сомнения по поводу будущего Осинькина в «Крыльях Советов», но же оставалась надежда, что вопрос будет решен положительно.

«Причин увольнять Игоря Витальевича не было. Не знаю даже, откуда такие слухи пошли. Рад, что все закончилось так, как закончилось», — приводит слова Дмитриева «Чемпионат».

Напомним, Осинькин работает в самарском коллективе с 2020 года.

По итогам 11 сыгранных матчей «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 баллов.