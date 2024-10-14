Мансилья: «У нас не было контакта с Деограсией»

Вингер «Оренбурга» Брайан Мансилья поделился комментарием о бывшем наставнике команды Давиде Деограсии.

«Мне кажется, у нас не было с ним контакта и взаимопонимания. Результаты оказались не такими, как хотелось бы», — приводит слова Мансильи «Матч ТВ».

Испанский специалист возглавлял «Оренбург» с августа 2023 по октябрь 2024 года. Вместо Деограсия на пост главного тренера команды был назначен Владимир Слишкович.

После 11 туров «Оренбург» находится в зоне вылета, занимая 15-е место в чемпионате России. В копилке команды семь набранных очков.

20 октября «Оренбург» примет у себя дома «Крылья Советов», начало — в 16:30 по мск.