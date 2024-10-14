В сборной Узбекистана высказались о травме Файзуллаева

Футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев травмировался в расположении сборной Узбекистана. Комментарий на этот счёт дал Шерзод Игамбередиев – менеджер узбекистанской национальной команды.

«Во время тренировки Аббос пошёл в стык, получил повреждение ноги. Сначала сильно испугались и думали, что была задета кость. В итоге – ничего серьёзного, обычный ушиб», - цитирует Игамбередиева Sport24.

По словам представителя сборной Узбекистана, Файзуллаев с вероятностью в 95% примет участие в ближайшем матче против ОАЭ.

Файзуллаев провёл в нынешнем сезоне за ЦСКА 13 матчей, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач на партнёров.