ФИФА и УЕФА нужно задуматься о футболистах: игроки скоро будут заканчивать карьеру к 30 годам

О том, что в футболе стало заметно больше травм, говорят уже не первый год. Например, в 2020 году за 13 дней Boxing Days клубы столкнулись с 74 травмами своих футболистов, пусть зачастую и не слишком серьёзных. При этом именно в Англии футболисты, как правило, проводят больше всего матчей за сезон. Например, Бруну Фернандеш в сезоне-2020/21 отыграл 72 матча.

Сразу два чемпиона Европы получили разрыв крестообразных связок – речь о Родри и Дани Карвахале. Примечательно, что до этого Родри высказывался о том, что матчей в современном футболе становится слишком много, в этом его поддержал ряд именитых футболистов. И если Карвахаль и до этого часто травмировался, то Родри с момента перехода в «Манчестер Сити» в 2019 году пропустил всего 5 матчей из-за травм, да и то не подряд. Получается, он отыграл за последние два сезона 106 игр за клуб и 24 за сборную. 130 матчей за два сезона – это серьёзное испытание для организма. Не в этом ли причина травмы?

Интересно, что примерно 70% таких травм случайны. Кресты чаще всего рвутся не в жёстких стыках, а на ровном месте, после неудачного приземления или даже при неловком движении, но по-настоящему пугает то, что динамика таких повреждений увеличивается. Многочисленные исследования доказывают, что количество таких травм за 10 лет выросло почти в два раза. Не повод ли это задуматься о том, что нужно что-то менять?

Исследователи полагают, что главная причина травматичности футболистов – количество игровых минут в молодости. Например, Арьен Роббен до 24 лет отыграл более 18 000 минут, а за карьеру пропустил более 1500 дней, считаясь «хрустальным». Эден Азар сыграл более 26 000 минут до 24 лет и долго обходился без травм, однако в «Реале» они его настигли. Сказались в том числе и проведённые минуты. То же самое можно сказать, например, о Неймаре. В связи с этим не хотелось бы, чтобы современные молодые звёздочки вроде Нико Уильямса или Ламина Ямаля годам к 28 столкнулись бы с подобным.

Чиновникам давно пора задуматься об уменьшении количества матчей в сезоне, а не рассказывать о том, кто и почему должен жаловаться. Снова обратимся для примера к цифрам: если «Манчестер Сити» дойдёт до финала во всех турнирах, в которых он будет участвовать, то сыграет в сезоне 75 матчей, «Реал» отыграет 71. Финал клубного чемпионата мира запланирован на 13 июля, а уже в середине августа начинается новый сезон. Не совсем понятно, когда при таком графике отдыхать, а затем проводить предсезонную подготовку. Кстати, пандемийные сезоны, когда подготовка была скомкана, доказали, что она очень важна в контексте травматичности футболистов. Именно в ходе предсезонки и закладывается физика на весь отрезок.

Такой жёсткий календарь вызывает в том числе пресыщение футболом. Когда матчей настолько много, интерес к ним может пропасть, тем более что в таких условиях их качество тоже будет страдать. Невозможно показывать высокий уровень на протяжении всего отрезка. Захочет ли зритель платить за это – большой вопрос. Конкуренция высокая и, чтобы её выиграть, необходимо менять подход. Иначе система, выстраиваемая годами, может стремительно рухнуть.

Сергей Румянцев