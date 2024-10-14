Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ФИФА и УЕФА нужно задуматься о футболистах: игроки скоро будут заканчивать карьеру к 30 годам

14 Октября 2024 • 15:11 Комментировать (1)

О том, что в футболе стало заметно больше травм, говорят уже не первый год. Например, в 2020 году за 13 дней Boxing Days клубы столкнулись с 74 травмами своих футболистов, пусть зачастую и не слишком серьёзных. При этом именно в Англии футболисты, как правило, проводят больше всего матчей за сезон. Например, Бруну Фернандеш в сезоне-2020/21 отыграл 72 матча.

Сразу два чемпиона Европы получили разрыв крестообразных связок – речь о Родри и Дани Карвахале. Примечательно, что до этого Родри высказывался о том, что матчей в современном футболе становится слишком много, в этом его поддержал ряд именитых футболистов. И если Карвахаль и до этого часто травмировался, то Родри с момента перехода в «Манчестер Сити» в 2019 году пропустил всего 5 матчей из-за травм, да и то не подряд. Получается, он отыграл за последние два сезона 106 игр за клуб и 24 за сборную. 130 матчей за два сезона – это серьёзное испытание для организма. Не в этом ли причина травмы?

Интересно, что примерно 70% таких травм случайны. Кресты чаще всего рвутся не в жёстких стыках, а на ровном месте, после неудачного приземления или даже при неловком движении, но по-настоящему пугает то, что динамика таких повреждений увеличивается. Многочисленные исследования доказывают, что количество таких травм за 10 лет выросло почти в два раза. Не повод ли это задуматься о том, что нужно что-то менять?

Исследователи полагают, что главная причина травматичности футболистов – количество игровых минут в молодости. Например, Арьен Роббен до 24 лет отыграл более 18 000 минут, а за карьеру пропустил более 1500 дней, считаясь «хрустальным». Эден Азар сыграл более 26 000 минут до 24 лет и долго обходился без травм, однако в «Реале» они его настигли. Сказались в том числе и проведённые минуты. То же самое можно сказать, например, о Неймаре. В связи с этим не хотелось бы, чтобы современные молодые звёздочки вроде Нико Уильямса или Ламина Ямаля годам к 28 столкнулись бы с подобным.

Чиновникам давно пора задуматься об уменьшении количества матчей в сезоне, а не рассказывать о том, кто и почему должен жаловаться. Снова обратимся для примера к цифрам: если «Манчестер Сити» дойдёт до финала во всех турнирах, в которых он будет участвовать, то сыграет в сезоне 75 матчей, «Реал» отыграет 71. Финал клубного чемпионата мира запланирован на 13 июля, а уже в середине августа начинается новый сезон. Не совсем понятно, когда при таком графике отдыхать, а затем проводить предсезонную подготовку. Кстати, пандемийные сезоны, когда подготовка была скомкана, доказали, что она очень важна в контексте травматичности футболистов. Именно в ходе предсезонки и закладывается физика на весь отрезок.

Такой жёсткий календарь вызывает в том числе пресыщение футболом. Когда матчей настолько много, интерес к ним может пропасть, тем более что в таких условиях их качество тоже будет страдать. Невозможно показывать высокий уровень на протяжении всего отрезка. Захочет ли зритель платить за это – большой вопрос. Конкуренция высокая и, чтобы её выиграть, необходимо менять подход. Иначе система, выстраиваемая годами, может стремительно рухнуть.

Сергей Румянцев


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ФИФА Барселона Родриго Манчестер Сити УЕФА Бундеслига Ла Лига АПЛ Даниэль Карвахаль РПЛ Ламин Ямаль ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
LMI
14 Октября 2024 в 15:41
Раньше так и заканчивали практически. И не ныли, и деньги мешками не возили. Кому нужно и после 30 гуляют без проблем, и таких помимо Месси и Роналду хватает
Ответить
Матч Украина – Грузия был приостановлен Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 Джанашия: «Сборную Грузии уже ничего не остановит» «Манчестер Сити» ищет замену Гвардиоле – названы два имени Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» Челебадзе: «Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину» Месси может вернуться в Барселону 906-й гол Роналду стал победным: Португалия справилась с Польшей в Лиге наций
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 Легенда «Барселоны» Иньеста ушёл из футбола «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер» Иньеста высказался о «Золотом мяче» 2010 года – он проиграл награду Месси Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу
Спортивные новости
Тактаров: Хочу увидеть реванш между Биволом и Бетербиевым Соболенко выиграла соревнование WTA-1000 в Ухане Синнер переиграл Джоковича и выиграл турнир в Шанхае Бивол впервые уступил в карьере: Титул абсолютного чемпиона мира завоевал Бетербиев «Локомотив» закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ, победив «Сочи» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Октября
15:57 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой сравнил Карпина и Черчесова
15:52 · Россия. Премьер-лига
​Головин: «Тренер «Монако» спрашивал про моё отношение к отстранению России»
15:40 · Россия. Премьер-лига
Смородская назвала две причины снижения интереса к футболу в России
15:39 · Россия. Премьер-лига
«Пьянич ещё покажет, какой он мастер» — Дивеев
15:28 · Россия. Премьер-лига
Дмитриев: «Не было причин увольнять Осинькина»
15:21 · Россия. Премьер-лига
Мансилья: «У нас не было контакта с Деограсией»
15:17 · Россия. Премьер-лига
В сборной Узбекистана высказались о травме Файзуллаева
15:06 · Россия. Премьер-лига
Баста оценил трансфер Пьянича в ЦСКА
14:56 · Россия. Премьер-лига
«Жаль, что он играет в РПЛ»: Камоцци высказался об игроке «Краснодара»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Каррера ответил на вопрос о будущем
14:27 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА получил травму в сборной Узбекистана
14:15 · Россия. Премьер-лига
Туркменистан отказался от матча с Россией – названа причина
13:27 · Россия. Премьер-лига
Мостовой рассказал о состоянии здоровья
12:30 · Россия. Премьер-лига
Промес до сих пор не заявлен за «Юнайтед»
12:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» возвращается на стадион имени Ленина
12:22 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о состоянии Лунёва
12:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
Поддубский: «В матче с «Ротором» никто не хотел проигрывать, поэтому создали очень мало моментов»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Аршавин перечислил тренеров РПЛ, которых точно не уволят в этом сезоне
02:39 · Россия. Премьер-лига
​Семшов: «Пьянич - большой мастер, он всё время играет с поднятой головой»
13 Октября
23:47 · Россия. Премьер-лига
Дасаев: Надеемся, что «Спартак» подтянется к лидерам
22:50 · Россия. Премьер-лига
​Игнатьев: «Зенит» не позволит Дзюбе влиять на игру «Акрона»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Камоцци ответил, какой европейский чемпионат подошёл бы Глушенкову 1
21:53 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» Селин: «Слишкович заслужил ещё поработать в РПЛ» эксклюзив
21:09 · Россия. Премьер-лига
Гасилин назвал клуб, который разочаровал в новом сезоне РПЛ
20:44 · Россия. Премьер-лига
Гасилин выделил главных конкурентов «Зенита» в РПЛ
Все новости