Баста оценил трансфер Пьянича в ЦСКА

Известный рэпер и поклонник ЦСКА Василий Вакуленко, более известный как Баста, высказался о приходе хавбека Миралема Пьянича в стан «армейцев».

«Я рад, что Пьянич перешел в ЦСКА. Любое такое усиление для «армейцев» — это большой праздник для болельщиков. Пьянич же — это топ-усиление для ЦСКА», — приводит слова Вакуленко Legalbet.

Напомним, боснийский футболист присоединился к ЦСКА в конце сентября, подписал однолетний контракт с возможностью продления.

В футболке «красно-синих» 34-летний Пьянич появился на поле в двух матчах, в которых провел на поле 21 минуту и не отметился голевыми действиями.