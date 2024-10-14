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Баста оценил трансфер Пьянича в ЦСКА

14 Октября 2024 • 15:06 Комментировать
Динамо Махачкала
...
ЦСКА Москва
19.10 19:00

Известный рэпер и поклонник ЦСКА Василий Вакуленко, более известный как Баста, высказался о приходе хавбека Миралема Пьянича в стан «армейцев».

«Я рад, что Пьянич перешел в ЦСКА. Любое такое усиление для «армейцев» — это большой праздник для болельщиков. Пьянич же — это топ-усиление для ЦСКА», — приводит слова Вакуленко Legalbet.

Напомним, боснийский футболист присоединился к ЦСКА в конце сентября, подписал однолетний контракт с возможностью продления.

В футболке «красно-синих» 34-летний Пьянич появился на поле в двух матчах, в которых провел на поле 21 минуту и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
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