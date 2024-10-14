«Жаль, что он играет в РПЛ»: Камоцци высказался об игроке «Краснодара»

Известный футбольный функционер Франко Камоцци высказался об атакующем полузащитнике «Краснодара» - об Эдуарде Сперцяне. По словам бывшего советника владельца «Спартака», ему жаль, что Сперцян до сих пор выступает в чемпионате России.

«Сперцян всегда был ярким игроком и таким остаётся сейчас. Но мне очень жалко, что он до сих пор играет в РПЛ. Кажется, его время переезда в Европу уже ушло», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В сезоне 2024/2025 Эдуард Сперцян провёл 17 официальных матчей. В них футболист «Краснодара» записал на свой счёт пять голов и два результативных паса на партнёров. На текущий момент «быки» лидируют в Премьер-лиге.