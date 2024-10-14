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Непомнящий: «Батраков – не одноразовый одуванчик, парень растёт, и это надолго» эксклюзив

14 Октября 2024 • 14:55 Комментировать
Акрон
...
Зенит
18.10 18:00

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о лидирующих командах, а также о прогрессе Максима Глушенкова и Алексея Батракова.

- Главные выводы по итогам первой трети чемпионата для вас?

- Мне нравится, как проходит борьба на всех этажах. Сейчас нет команд-статистов. Импонирует, что в трех лидирующих клубах работают отечественные тренеры. Молодежь стала ярко себя проявлять. Это видно на примере «Локомотива». Да и в других клубах молодые ребята не на последних ролях.

- «Краснодар» ушел на перерыв на первом месте. За счет чего команда так высоко поднялась?

- Там есть все составляющие: хороший состав, лидеры стали ярко себя проявлять, в отличие от того, что было в начале сезоне. Тогда не было полного комплекта, потому что латинские футболисты были заняты в своих сборных. Во всех линиях у «быков» есть лидеры, которые ярко себя проявляют. Команда находится в оптимальном состоянии.

- Можно сказать, что южан тащит Кордоба, которого признали лучшим игроком клуба в сентябре?

- Его роль велика. В «Рубине», например, есть Даку, и команда тоже от него зависит. Как только его стали накрывать, казанцы просели. А Кордобу накрыть очень сложно. Но даже когда соперники это делают, «Краснодар» все равно играет в атаку. Столько, сколько создают моментов ЦСКА и «быки», никто не создает. Может, еще «Динамо».  

- «Локомотив» изначально никто не записывал в фавориты, потому что из команды ушли многие опытные футболисты, но он также сумел обойти «Зенит». Это стало сюрпризом?

- Да. Не ожидал, что ребята так раскроются. Это работа тренерского штаба, потому что так просто игроки не раскрываются. Когда меня спрашивают об оценке работы тренера, для меня одним из важных критериев является то, как у него раскрываются футболисты. В «Локомотиве» это ярко проявляется.

- Какой потенциал у Батракова?

- По интеллекту, менталитету парень растет, и это надолго. Это не одноразовый одуванчик.

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- Какие проблемы видите у «Зенита», который потерял лидерство?

- Мне видится одна проблема – психология. Если питерцы играют с удовольствием, то им нет равных по потенциалу. Но то, что команда так зависит от настроения, – это плохо. Когда Семаку удавалось мотивировать игроков, им не было равных. Как только они чуть сбавляют, их тут же начинают накрывать. Этим и силен наш чемпионат. У нас расслабляться никому нельзя. Когда к нам приезжают легионеры, которые считают, что здесь легко себя проявят, им приходится очень непросто. У нас любая команда может наказать «Зенит», как и всех остальных.

- Насколько спад «Зенита» связан с травмой Глушенкова?

- Для меня это почти необъяснимо, но он с первой игры ярко себя проявил, и команда приняла его лидерство. Глушенков хорош не только тем, что может подставить ногу и забить, он может принять мяч, создать себе условия и забить или отдать партнеру голевую передачу. Я сейчас переживаю, как он продолжит играть. Для футболистов такого уровня нужен кураж. Он вдохновляется, когда у него все идет, когда ему никто и ничто не мешает. Как только появился сбивающий фактор, не знаю, как он его переживет. Хочется, чтобы Максим пришел в себя, и мы наслаждались его игрой.      

- Вам какая команда из первой тройки импонирует больше всех?

- «Локомотив» более стабилен, но было поражение 0:3 от «Краснодара». В целом все лидеры пока стабильны.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Краснодар Валерий Непомнящий Максим Глушенков Алексей Батраков ещё теги

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