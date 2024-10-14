Каррера ответил на вопрос о будущем

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о своём будущем. По словам итальянского специалиста, завершать тренерскую карьеру он пока что не планирует.

«Уже готов вернуться к работе, рассмотреть предложения. Не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Если предложения поступят, я их рассмотрю», - цитирует Карреру «РБ Спорт».

Напомним, что недавно Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера «Асколи». Команда выступает в Серии C, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе Италии.

Добавим, что в сезоне 2016/2017 под руководством Карреры «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России.