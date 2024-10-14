Игрок ЦСКА получил травму в сборной Узбекистана

Атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев получил травму в расположении сборной Узбекистана. Об этом рассказывает местный UPL, ссылаясь на слова помощника тренера национальной команды Владо Радмановича.

Файзуллаев получил травму во время воскресной тренировки, и теперь за состоянием 21-летнего футболиста следят медики. Подробностей о полученном повреждении пока нет.

В сезоне 2024/2025 Аббосбек Файзуллаев провёл за ЦСКА 13 официальных матчей. В них узбекистанский футболист записал на свой счёт два гола и пять результативных передач на партнёров.

ЦСКА сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.