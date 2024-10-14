Туркменистан отказался от матча с Россией – названа причина

В ноябре сборная России могла провести матч против Туркменистана. Впрочем, несмотря на предварительные договорённости, стороны не смогли согласовать проведение игры в следующем месяце.

Как сообщает Sport24, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, сборные России и Туркменистана настаивали на проведении матчей на своих полях. Именно по этой причине договориться не удалось. При этом стороны могут вернуться к переговорам в будущем, то есть матч возможен в последующих международных окнах.

Ранее появлялась информация о том, что в ноябре сборная России сыграет против Брунея и Сирии.