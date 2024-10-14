Мостовой рассказал о состоянии здоровья

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой дал комментарий по поводу состояния своего здоровья. Недавно экс-игрок «Сельты» оказался на больничной койке из-за камней в почках.

«Чувствую себя хорошо. Последний камень, который вызывал у меня страшную, боль вышел. Скорее всего, в течение двух дней меня выпишут из больницы. Посмотрим, что будет со стажировкой в «Спартаке». Самое главное в жизни – это здоровье», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

О госпитализации Александра Мостового стало известно в начале октября. Ранее «Спартак» объявлял о том, что Мостовой должен пройти в клубе стажировку в рамках обучения на тренера. Бывший футболист «Сельты» настроен в скором времени начать делать первые шаги на тренерском поприще.