Промес до сих пор не заявлен за «Юнайтед»

В сентябре экс-спартаковец Квинси Промес подписал контракт с клубом «Юнайтед» из Дубая. Нидерландский футболист до сих пор не был зарегистрирован как игрок команды в ОАЭ. Об этом рассказали в отеле маркетинга «Юнайтед».

«Федерация ОАЭ пока не заявила Квинси Промеса за наш клуб, поэтому пока ничего нового нет. Как будут новости касаемо регистрации голландца за наш клуб, мы всё сообщим», - ответ «Юнайтед» приводит Sport24.

Напомним, что летом у Промеса истёк срок контракта со «Спартаком». При этом из-за проблем с законом нидерландский нападающий уже более полугода находится в ОАЭ. Квинси, как известно, не смог вернуться со «Спартаком» в Россию после завершения зимних сборов.