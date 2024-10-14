В «Динамо» высказались о состоянии Лунёва

В пресс-службе «Динамо» дали комментарий по поводу состояния голкипера команды Андрея Лунёва. Как известно, Лунёв покинул расположение сборной России в самом начале октябрьского сбора из-за перегрузочного состояния.

«На данный момент Лунёв работает по индивидуальному плану, будет готовиться к игре ближайшего тура», - комментарий «Динамо» приводит «Чемпионат».

В сезоне 2024/2025 Андрей Лунёв провёл 11 матчей, в которых пропустил 12 голов. На текущий момент «Динамо» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт 20 октября – против «Рубина».