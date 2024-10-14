Аршавин перечислил тренеров РПЛ, которых точно не уволят в этом сезоне

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин перечислил тренеров Российской премьер-лиги, которых, по его мнению, не уволят до конца сезона 2024/2025. Аршавин назвал четырёх специалистов.

«Скажу про Осинькина, так как ему пообещали до конца сезона не трогать. Я думаю, что большинство тренеров останутся, ну и, конечно, это Сергей Семак, Михаил Галактионов, скорее всего, Мурад Мусаев тоже доработает сезон», - цитирует Аршавина «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

На текущий момент, после одиннадцати сыгранных туров, лидером Премьер-лиги является «Краснодар» (27 очков). На второй позиции идёт «Локомотив» (27 очков), а тройку замыкает «Зенит» (26 очков). Питерцы выигрывали чемпионский титул в каждом из шести предыдущих сезонов.