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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин перечислил тренеров РПЛ, которых точно не уволят в этом сезоне

14 Октября 2024 • 11:36 Комментировать

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин перечислил тренеров Российской премьер-лиги, которых, по его мнению, не уволят до конца сезона 2024/2025. Аршавин назвал четырёх специалистов.

«Скажу про Осинькина, так как ему пообещали до конца сезона не трогать. Я думаю, что большинство тренеров останутся, ну и, конечно, это Сергей Семак, Михаил Галактионов, скорее всего, Мурад Мусаев тоже доработает сезон», - цитирует Аршавина «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

На текущий момент, после одиннадцати сыгранных туров, лидером Премьер-лиги является «Краснодар» (27 очков). На второй позиции идёт «Локомотив» (27 очков), а тройку замыкает «Зенит» (26 очков). Питерцы выигрывали чемпионский титул в каждом из шести предыдущих сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Крылья Советов Андрей Аршавин Краснодар Сергей Семак Игорь Осинькин Михаил Галактионов Мурад Мусаев ещё теги
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