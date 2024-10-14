В летнее трансферное окно нападающий Александр Соболев сменил «Спартак» на «Зенит». Как сообщает телеграм-канал Mash, тренерский штаб питерского клуба поставил Соболеву ультиматум: либо он совмещает футбол и компьютерные игры, как раньше, либо сосредотачивается на футболе и тогда получает выгодный контракт.

Как следствие, Александр Соболев перестал активно играть в Dota2. Информацию подтверждает и полузащитник сборной России Александр Головин – по его словам, после трансфера в «Зенит» Соболев перестал с ним играть. За этот период времени нападающий провёл в Dota2 только 25 игр, причём пять из них – во время октябрьской паузы на матчи сборных.