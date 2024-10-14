​Семшов: «Пьянич - большой мастер, он всё время играет с поднятой головой»

Экс-полузащитник российской сборной Игорь Семшов высказался по поводу нового приобретения московского ЦСКА - боснийского футболиста Миралема Пьянича, который в прошлом поиграл в таких клубах, как «Барселона» и «Ювентус». Семшов не сомневается в качествах футболиста и считает, что он будет приносить пользу даже если будет играть 20-25 минут за матч.

- Он всё время с поднятой головой. Это мастер большой, видит всё на поле и контролирует мяч. Я думаю, что даже если он будет выходить на поле минут на 20–25, это будет придавать ЦСКА всплеск энергии и мастерства, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».