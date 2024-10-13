«Спартак» может купить защитника

Стали известны планы московского «Спартака» на зимнее трансферное окно.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», предстоящей зимой «Спартак» может рассмотреть вопрос усиления позиции правого защитника.

В настоящий момент главный тренер «Спартака» Деян Станкович использует на правом фланге обороны Даниила Хлусевича и Даниила Денисова, однако оба игрока не оправдывают возложенных на них ожиданий.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «красно-белой» команды 19 зачетных баллов.

В ближайшем туре подопечные Станковича примут «Краснодар». Поединок запланирован на 19 октября.