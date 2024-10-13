Дасаев: Надеемся, что «Спартак» подтянется к лидерам

Экс-голкипер «Спартака» Ринат Дасаев высказался о результатах «красно-белых» в первой трети чемпионата России.

«Каждая команда начинает сезон по‑разному: кто‑то хорошо, кто‑то чуть хуже. Во второй части сезона команда может прибавить», — цитирует Дасаева «Чемпионат».

Эксперт надеется, что под занавес первой половины чемпионата «Спартак» прибавит и подтянется к лидерам.

По итогам 11 туров подопечные Деяна Станковича занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Отставание «народной команды» от лидера составляет восемь баллов.

В ближайшем туре «Спартак» сыграет на своем поле с «Краснодаром».