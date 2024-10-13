​Игнатьев: «Зенит» не позволит Дзюбе влиять на игру «Акрона»

В конце наступающей недели в российском чемпионате пройдут матчи двенадцатого тура, «Акрон» примет в домашней игре действующего чемпиона страны - питерский «Зенит». Для Артёма Дзюбы из «Акрона» это будет прекрасная возможность поквитаться с питерцами за то, что выставили его в недавнем прошлом из команды, но известный отечественный специалист Борис Игнатьев скептически относится к такой вероятности.

- «Зенит» со своей стороны сделает все, чтобы не давать ему шанса. Санкт-петербургский клуб гораздо сильнее «Акрона», поэтому будет иметь преимущество и добьется победы,- уверен Игнатьев, слова которого цитирует Betonmobile.ru.

Матч состоится восемнадцатого октября.