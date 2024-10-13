Камоцци ответил, какой европейский чемпионат подошёл бы Глушенкову

Итальянский менеджер Франко Камоцци ответил на вопрос, сможет ли нападающий «Зенита» Максим Глушенков проявить себя в Европе.

«Это вполне возможно. Он способен там заиграть. Какие страны ему бы подошли больше всего? Франция или Бельгия», — приводит слова Камоцци «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Глушенков принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

Действующий трудовой договор Глушенкова с «Зенитом» рассчитан до середины 2028 года. Согласно сведениям Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 16 миллионов евро.