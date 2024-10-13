Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал недавние решения по тренерам в трёх клубах Российской премьер-лиги (Слишкович назначен в «Оренбург», Ганчаренко – в «Пари НН», а Осинькин остался в «Крыльях Советов»).

- Все три клуба – из нижней части турнирной таблицы, поэтому непростая работа предстоит этим тренерам, чтобы сохранить прописку командам в Премьер-лиге. В первую очередь интересно будет посмотреть за Слишковичем, у которого в «Оренбурге» нет таких звёзд, как в «Спартаке». Слишкович неплохо проявил себя в «Спартаке» и заслужил ещё поработать в нашем чемпионате.

Ганчаренко хорошо знает российский футбол, и здесь его хорошо знают как тренера. Видимо, в «Пари НН» решили, что с Ганчаренко они смогут добиться каких-то результатов, несмотря на то что из «Урала» Ганчаренко ушёл перед самым вылетом клуба в Первую лигу.

Осинькин в последние годы ставил «Крыльям Советов» довольно-таки интересную игру, при нём через команду прошло немало молодых игроков. Наверное, там решено не рубить, как говорится с плеча, а дать Осинькину ещё немного времени вывести команду из кризиса.

Любая отставка – это реакция прежде всего руководства клуба на результаты команды. Условно говоря, управленцы должны принимать какие-то решения, если эти результаты плохие. Сейчас мало кто предоставляет тренерам много времени, результат нужен почти всем сразу с колёс. Поэтому бывает и большое число отставок, – объяснил Селин.

12-й тур чемпионата России пройдёт с 18 по 20 октября.