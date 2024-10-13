Гасилин назвал клуб, который разочаровал в новом сезоне РПЛ

Экс-игрок «Зенита» и футбольный эксперт Алексей Гасилин рассказал, какая команда его разочаровала на старте нового сезона чемпионата России.

Гасилин заявил, что разочарованием этого сезона является «Факел».

«Воронеж — футбольный город с болельщиками и новым стадионом, но удручает, когда команда забивает первый гол с игры в 10‑м или 11‑м туре», — цитирует Гасилина «Матч ТВ».

Кроме того, эксперт назвал «Оренбург», который стартовал с победы над «Спартаком», но после не смог добиться успеха.

После 11 туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Оренбург» идет на 15-й позиции, имея на счету такое же количество баллов.