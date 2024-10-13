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Роналду потребовал купить себе партнёра, Мбаппе поставил условие сборной Франции, а Холанн уедет в Испанию – в главных слухах недели рубрика

13 Октября 2024 • 20:56 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, кого потребовал купить в «Аль-Наср» звёздный Криштиану Роналду, какое условие сборной Франции поставил Килиан Мбаппе, и где решил продолжать карьеру Эрлинг Холанн. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду потребовал купить себе партнёра

Функции Криштиану Роналду в «Аль-Насре» не ограничиваются футбольным полем. Поговаривают, что звёздный португалец имеет влияние на трансферную политику саудовского клуба. Согласно просочившимся слухам, Роналду потребовал у «Аль-Насра» подписания полузащитника Кевина де Брёйне. Саудовцы могут предложить бельгийцу огромную заработную плату – более миллиона евро в неделю. Криштиану якобы считает, что  де Брёйне атакующий потенциал команды вырастет в разы.

Тен Хаг узнал, когда его могут уволить

Некоторые фанаты «Манчестер Юнайтед» ожидали увольнения Эрика тен Хага во время октябрьской паузы на матчи сборных. Судя по всему, пока что такое решение принято не было. Слухи говорят о том, что руководители «красных дьяволов» дали тен Хагу ещё один, а точнее – ещё два шанса. Будущее нидерландского специалиста якобы будет зависеть от результатов матчей против «Брентфорда» (АПЛ) и «Фенербахче» (Лига Европы). В общем, тен Хаг может готовиться к решающему отрезку.

Мбаппе поставил условие сборной Франции

Всё идёт к тому, что «Золотой мяч» в 2024 году достанется Винисиусу Жуниору. Килиан Мбаппе теперь поставил перед собой цель – выиграть эту престижную награду в 2025 году. Чтобы добиться этого, Мбаппе будет стараться минимизировать количество травм. Слухи говорят о том, что Килиан решил играть только в важных матчах сборной Франции. А вот выступать в неважных играх национальной команды Мбаппе не планирует. Возможно, именно с таким условием связано отсутствие форварда на октябрьском сборе.

Гвардиола может возглавить сборную

Будущее Хосепа Гвардиолы остаётся обсуждаемым, ведь его действующий контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2025 года. Если верить слухам, то в следующем году Гвардиола может перейти на должность главного тренера сборной Англии. При этом «Манчестер Сити» уже начал искать замену для Гвардиолы. На радаре чемпионов Англии якобы оказались Хаби Алонсо из «Байера» и Рубен Аморим из лиссабонского «Спортинга». При этом сам Гвардиола окончательное решение по будущему ещё не принял.

Холанн уедет в Испанию

Эрлинг Холанн настроен поиграть во всех европейских топ-лигах. Вопрос в том, когда норвежец решит уйти из «Манчестер Сити» – следующим летом или позже. В последние недели слухи связывали Холанна с тремя клубами – с «Реалом», «Барселоной» и «ПСЖ». Согласно новой информации из прессы, Эрлинга вариант с переездом в Париж на следующем этапе карьеры не привлекает. Норвежский бомбардир настроен ехать в Испанию, то есть он окажется либо в Мадриде, либо в Барселоне.

Слухи собирал Александр Тихий.

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