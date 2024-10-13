Гасилин выделил главных конкурентов «Зенита» в РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин ответил на вопрос, кто является главным конкурентом «сине-бело-голубых» в текущем сезоне.

— «Краснодар» Мусаева играет очень неплохо, но может сказаться логистика. В «Локомотиве» все хорошо, игра идет, они долго могут быть в чемпионской гонке, но без спада сезон пройти тяжело, — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

После 11 туров лидером чемпионата России является «Краснодар», набравший 27 очков. Столько же очков у идущего на второй строчке «Локомотива», а замыкает тройку «Зенит». На счету «сине-бело-голубых» 26 баллов.

Возвращение РПЛ после паузы на матчи сборных состоится 18 октября. В этот день «Акрон» примет «Зенит», «Ахмат» сыграет дома с «Факелом».